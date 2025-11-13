Eskişehir 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 13 Kasım 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava parçalı bulutlu. Günün en düşük sıcaklığı 6°C. En yüksek sıcaklık ise 13°C civarında. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Öğle saatlerinde bulutlar kısmen dağılacak. Güneş kısa süreli olarak kendini gösterecek. Nem oranı sabah %59 ile %96 arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğudan saatte 9 km hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde soğuk hava ve pus görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 14 Kasım Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile -2°C arasında değişecek. 15 Kasım Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile -2°C arasında olacak. 16 Kasım Pazar günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 0°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava serin ve nemli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında. İnce kazak veya sweatshirt üzerine mont giymek uygun olacak. Gün içinde hava ısınsa da ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Katmanlı giyim tarzı tercih edilmelidir. Özellikle sabah işe veya okula gidecek olanlar için atkı ve hafif eldiven iyi bir tercih olabilir. Kapalı ayakkabılar tercih edilmeli. Ayaklar sıcak tutulmalıdır.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde pus görülebilir. Bu durum, görüş mesafesini azaltır. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Trafik kurallarına uymak gerekir. Hız limitlerine riayet etmek de önemlidir. Gün içinde hava ısınsa da rüzgar ve nem etkisiyle havada serinlik hissedilecektir. Bu nedenle katmanlı giyim tarzı tercih edilmelidir.