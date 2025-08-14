HABER

Eskişehir 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 36°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

14 Ağustos 2025 Perşembe günü Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilecek. Nem oranının düşük olması, havayı bunaltıcı hale getirmeyecek. Ancak aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 15 Ağustos Cuma günü en yüksek sıcaklık 35°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 32°C ve 17 Ağustos Pazar günü 34°C civarında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Eskişehir'de sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu önlemler almak da gereklidir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Bu durum tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Su tasarrufu yapmak ve tarım faaliyetlerinde gerekli önlemleri almak hem çevre hem de ekonomi açısından önemlidir.

Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Kalp ve damar hastalıkları olanların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerekir. Sıcak hava dalgalarının etkisini azaltmak için toplumsal dayanışma ve bilinçli davranışlar büyük önem taşır.

