Eskişehir 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

14 Haziran 2025 Cumartesi günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

15 Haziran Pazar'dan itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 15-20 Haziran tarihleri arasında gündüz sıcaklıkları 27-32°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-17°C arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Ancak bazı günlerde hafif yağışlar görülebilir.

Sıcaklık artışıyla birlikte öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olacağı unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Şapka ve uygun kıyafetlerle korunmak da faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda su tüketimini artırmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir.

Ayrıca, sıcaklıkların artmasıyla birlikte bazı günlerde hafif yağışların görülmesi olasıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif olacağı tahmin edildiğinden, açık hava etkinlikleri için hava koşulları uygun kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Güneşten korunmak ve su tüketimini artırmak gibi önlemlerle açık hava etkinliklerinden yararlanabilirsiniz.