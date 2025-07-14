Eskişehir 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 19°C'ye kadar düşecek. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 8 km hızla esecek.

Salı ve Çarşamba günleri, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 33°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye kadar düşecek. Perşembe günü tekrar güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 35°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde, sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Sıcak günlerde, aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir.