Eskişehir 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Eskişehir'de hava koşulları sonbaharın serin ve değişken yüzünü yansıtır. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Hafif sağanak yağmurlar beklenmektedir. En düşük sıcaklık 9,1°C, en yüksek sıcaklık ise 12,1°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %93 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı 4,7 km/saat civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati 17:39'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik görünmemektedir. 16 Kasım Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 12°C arasında değişecektir. 17 Kasım Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 3°C ile 13°C arasında seyredecektir. 18 Kasım Salı günü hava bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 13°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşmektedir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarıda olanların daha kalın giysiler tercihi önemlidir. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek de önerilir. Sonbahar mevsiminin serin ve değişken koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.