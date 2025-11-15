HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu sonbaharın değişken yüzünü sergiliyor. Gün boyunca hava genelde bulutlu olacak ve hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık değerleri en düşük 9,1°C en yüksek 12,1°C olarak tahmin ediliyor. Yaklaşan günlerde ise 16 Kasım Pazar'da çok bulutlu, 17 Kasım Pazartesi'de ise güneşli bir hava bekleniyor. Bu süreçte giyimde dikkatli olmak, sağlık açısından önem taşımaktadır.

Eskişehir 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Eskişehir'de hava koşulları sonbaharın serin ve değişken yüzünü yansıtır. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Hafif sağanak yağmurlar beklenmektedir. En düşük sıcaklık 9,1°C, en yüksek sıcaklık ise 12,1°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %93 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı 4,7 km/saat civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati 17:39'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik görünmemektedir. 16 Kasım Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 12°C arasında değişecektir. 17 Kasım Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 3°C ile 13°C arasında seyredecektir. 18 Kasım Salı günü hava bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 13°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşmektedir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarıda olanların daha kalın giysiler tercihi önemlidir. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek de önerilir. Sonbahar mevsiminin serin ve değişken koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıAlanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle... Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.