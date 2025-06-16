Eskişehir 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 16.9 km/saat tahmin ediliyor. Nem oranı ise %64 civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları 12°C olacak. 18 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 14°C olması bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları 14°C olacak. 20 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıkları yine 30°C, gece sıcaklıkları ise 13°C tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli günlerin devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu günlerde, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Yeterli su tüketimi de dikkate alınmalıdır. Rüzgar hızının 16.9 km/saat civarında olması, hafif rüzgâr sevenler için hoş bir ortam yaratacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak uygun hazırlık yapmaları önerilir.