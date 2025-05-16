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Eskişehir 16 Mayıs Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 16 Mayıs Cuma hava durumuna göre, hava sıcaklığı gündüz 25°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Eskişehir 16 Mayıs Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava sıcaklığı gündüz 25°C, gece ise 15°C civarında olacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Rüzgar güneyden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı sabah %60, gündüz %49, akşam %62 ve gece %66 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu hava koşulları değişkenlik gösterecek. Cumartesi, 17 Mayıs 2025'te hava gündüz 24°C, gece 10°C olacak. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Pazar, 18 Mayıs 2025'te hava gündüz 23°C, gece 10°C tahmin ediliyor. Hava çok bulutlu olacak. Yağış ihtimali %25 seviyelerinde bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda düşebilecek nesnelere dikkat edin. Mümkünse bu tür alanlardan uzak durun. Sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarının etkisi de artacak. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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