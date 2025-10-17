HABER

Eskişehir 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 17 Ekim 2025'te hava kapalı ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 5°C olacaktır. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz hafif serinlik hissedilebilir ve akşamları soğuma bekleniyor. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak için önemli bir önlem olacaktır. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalıdır.

Cansu Akalp

17 Ekim 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5°C civarına düşecek. Nem oranı %85 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı ise 18:15 olarak hesaplanmıştır.

Gelecek günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 10°C civarında hissedilecek. 19 Ekim Pazar günü, hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacak. 20 Ekim Pazartesi günü bulutlar arasında güneş görünecek. Gündüz sıcaklık 13°C, gece sıcaklığı 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüz hafif bir serinlik hissedilebilir. Akşam ve gece saatlerinde daha belirgin bir soğuma olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

Hava koşullarına uygun ve kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu takip etmek, sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

