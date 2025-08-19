HABER

Eskişehir 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecektir.

Sedef Karatay

Eskişehir'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecektir. Gündüz sıcaklıklar 29°C civarında, gece ise 14°C seviyelerinde olacaktır. Kuzey yönünden hafif bir rüzgar, hava koşullarını daha keyifli hale getirecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 28°C, 21 Ağustos Perşembe günü 31°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 34°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, yazın son günlerine yaklaşırken Eskişehir'deki tipik hava durumunu yansıtmaktadır.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekmektedir. Böylece güneşin olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunar.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve hava akışını sağlamak iç mekanlarda da rahatlık sağlayacaktır. Sıcak havaların devam edeceği bu günlerde, basit önlemlerle daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürülebilir.

