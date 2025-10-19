Eskişehir 19 Ekim Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 12°C olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Gece ise 10°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlar tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 11 km hızla esecek. Kuzeybatıdan ise saatte 14 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %81 ile %90 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 15°C civarında kalacak. 21 Ekim Salı günü sıcaklığın 19°C'ye çıkması öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 20°C’ye yükselecek. Bu günlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Zaman zaman güneşli günler geçireceğiz.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Hafif yağışlara karşı şemsiye ya da su geçirmez giysiler taşımak iyi bir önlem. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak günlük aktivitelerinizi daha konforlu sürdürebilirsiniz.