HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 19 Ekim Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Ekim 2025'te hava durumu 12°C ile başlayacak, gündüz sıcaklığı 15°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 12°C'ye düşecek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor, rüzgar batıdan saatte 11 km hızla esecek. 20 Ekim'de sıcaklık 15°C civarında kalacak, 21 Ekim'de 19°C, 22 Ekim'de ise 20°C'ye çıkması öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hafif yağışlara hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Eskişehir 19 Ekim Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 12°C olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Gece ise 10°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlar tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 11 km hızla esecek. Kuzeybatıdan ise saatte 14 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %81 ile %90 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 15°C civarında kalacak. 21 Ekim Salı günü sıcaklığın 19°C'ye çıkması öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 20°C’ye yükselecek. Bu günlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Zaman zaman güneşli günler geçireceğiz.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Hafif yağışlara karşı şemsiye ya da su geçirmez giysiler taşımak iyi bir önlem. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak günlük aktivitelerinizi daha konforlu sürdürebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Ağacı devirip, yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıktılarAğacı devirip, yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.