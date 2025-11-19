HABER

Eskişehir 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Sabah sıcaklığı 4°C, öğle saatlerinde ise 16°C'ye kadar yükselebilecek. Nem oranı %71, rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Perşembe günü kısmen güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 5°C ile 15°C arasında değişecek. Bu dönemde mevsim normallerine uygun değerler bekleniyor. Dışarıda geçirecek zaman için uygun giyinmek önem taşıyor.

Cansu Akalp

Eskişehir'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 4°C civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise 16°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %71 seviyesinde. Rüzgar hızı 6.2 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati 17:39'dur.

Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 5°C ile 15°C arasında değişecek. Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Bu durum sıcaklıkların 5°C ile 16°C olmasına neden olacak. Cumartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında seyredecek.

Bu dönemde mevsim normallerine yakın sıcaklıklar bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 15-16°C civarına ulaşabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4-7°C arasında düşecektir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için önlemler almak gerekir. Gün içinde güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirecekler güneş koruyucu kullanmalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Bu şekilde günün tadını çıkarabilirsiniz.

