HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

20 Ekim 2025, Eskişehir'de hava durumu genellikle bulutlu. Gündüz sıcaklık 16°C civarında seyrederken gece 1°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %62 ve rüzgar hızı 9.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. 21 Ekim'de bulutlu hava 17°C'ye kadar yükselecek. 23 Ekim'de hafif sağanak yağmur bekleniyor. Değişken hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak öneriliyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli.

Eskişehir 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bugün, 20 Ekim 2025 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu genellikle bulutlu. Güneşli günler de olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarlarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 1°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %62. Rüzgar hızı 9.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10. Gün batımı ise 18:09 olarak hesaplanmış.

Salı günü, 21 Ekim 2025'te, hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C'ye kadar yükselecek. Çarşamba günü, 22 Ekim 2025, hava yine bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. Perşembe günü, 23 Ekim 2025, hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarlarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar önemli ölçüde düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek gerekli olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olur. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olmalısınız.

Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu şekilde planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz. Olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için bu adımları izlemelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çektiDenizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.