Eskişehir 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 20 Ekim 2025 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu genellikle bulutlu. Güneşli günler de olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarlarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 1°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %62. Rüzgar hızı 9.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10. Gün batımı ise 18:09 olarak hesaplanmış.

Salı günü, 21 Ekim 2025'te, hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C'ye kadar yükselecek. Çarşamba günü, 22 Ekim 2025, hava yine bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. Perşembe günü, 23 Ekim 2025, hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarlarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar önemli ölçüde düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek gerekli olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olur. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olmalısınız.

Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu şekilde planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz. Olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için bu adımları izlemelisiniz.