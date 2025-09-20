HABER

Eskişehir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 8°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecektir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 25°C olacaktır. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 26°C'ye çıkacaktır. 23 Eylül Salı günü ise hava 28°C civarında öngörülmektedir. Gece sıcaklıkları 10°C ile 11°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Tarım faaliyetleri için de uygun bir zaman sunulmaktadır. Sabah ve akşam serinliği için hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabahları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu anlarda dışarıda durulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda zaman geçirmeleri önerilmektedir.

Tarım sektöründe çalışanların sulama sistemlerini kontrol etmesi önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacı düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler, etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine denk getirmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Yeterli su temin etmek de hayati öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

