Eskişehir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 20 Haziran 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu güzel olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış olasılığı düşük. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek ve hızı 3 metre/saniye olacak.

Cumartesi günü, 21 Haziran 2025, hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar inebilir. Hava açık ve güneşli kalacak. Yağış olasılığı yine düşük seviyelerde olacak. Rüzgarlar kuzeyden hafif esmeye devam edecek.

Pazar günü, 22 Haziran 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 9°C'ye kadar düşebilir. Hava açık ve güneşli olacak. Yağış olasılığı yine düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-30°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-15°C arasında seyredecek. Yağış olasılığı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esmeye devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmeye ve güneş ışınlarından korunmaya özen göstermek önemlidir. Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda daha dikkatli olunmalıdır. Bu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek veya koruyucu giysiler ile güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Akşamları hafif bir ceket veya hırka bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.