HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 20 Haziran 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu güzel olacak.

Eskişehir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 20 Haziran 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu güzel olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış olasılığı düşük. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek ve hızı 3 metre/saniye olacak.

Cumartesi günü, 21 Haziran 2025, hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar inebilir. Hava açık ve güneşli kalacak. Yağış olasılığı yine düşük seviyelerde olacak. Rüzgarlar kuzeyden hafif esmeye devam edecek.

Pazar günü, 22 Haziran 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 9°C'ye kadar düşebilir. Hava açık ve güneşli olacak. Yağış olasılığı yine düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-30°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-15°C arasında seyredecek. Yağış olasılığı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esmeye devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmeye ve güneş ışınlarından korunmaya özen göstermek önemlidir. Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda daha dikkatli olunmalıdır. Bu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek veya koruyucu giysiler ile güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Akşamları hafif bir ceket veya hırka bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor! Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor!
Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' iziHastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.