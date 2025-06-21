Eskişehir 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Eskişehir'de hava durumu keyifli. Sıcaklık 27°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. 22 Haziran Pazar günü sıcaklık 28°C, gece 13°C. 23 Haziran Pazartesi günü de 28°C, 13°C sıcaklıklar öngörülüyor. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 27°C, gece 11°C olacak.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman. Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcaklıkların artması ve hava koşullarının değişmesi muhtemel.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak aşırı ısınmadan kaçınmak açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması bekleniyor. Ancak yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıkların artması ve hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemeldir.