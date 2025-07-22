Eskişehir 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 22 Temmuz 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36°C, 24 Temmuz Perşembe günü 35°C ve 25 Temmuz Cuma günü 34°C civarında seyredecek.

Bu sıcaklıklar, öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla ısıyı dengelemeye çalışır. Ancak aşırı sıcaklar, bu mekanizmayı zorlayarak dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle, bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak daha sağlıklı olacaktır. Kapalı alanlarda kalmak önerilir.

Sıcak hava, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum, yangın riskini artırır. Elektrikli cihazlar kullanılmadığında fişten çekilmelidir. Aşırı yüklemelerden kaçınmak da önemlidir.

Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık risklerini artırır. Bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Düzenli su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerekir.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Su tüketimine özen göstermek, uygun giysiler seçmek, hava kalitesini göz önünde bulundurmak ve elektrikli cihazların kullanımına dikkat etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.