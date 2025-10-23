HABER

Eskişehir 23 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu nem nedeniyle sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 21 derece arasında değişecek. Cuma günü kısmen güneşli hava öngörülüyor. Cumartesi ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu süreçte ani hava değişimleri için hazırlıklı olunması, açık alanlarda dikkat edilmesi önerilmektedir. Güncel hava durumu takip edilmeli. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Eskişehir'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde nem oranı %96'ya yükselecek. Bu nedenle sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 9 ile 21 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 kilometre hızla esecek.

Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 21 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü ise sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında değişecek. Pazar günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 7 ile 19 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Gün içinde ani yağışlar olabileceğinden, yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir.

Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Açık alanlardan uzak durmak, güvenli bölgelerde kalmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalı. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

