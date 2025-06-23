HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Haziran 2025, Eskişehir'de hava durumu oldukça güzel. Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında olacak.

Eskişehir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 23 Haziran 2025, Eskişehir'de hava durumu oldukça güzel. Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Parlak güneş ışığı altında keyifli bir gün geçireceğiz. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 24 Haziran Salı'dan 26 Haziran Perşembe'ye kadar hava durumu benzer şekilde güneşli ve sıcak kalacak. Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye çıkacak. Çarşamba ve Perşembe günleri 33°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 15°C ile 16°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yazın zirve dönemine işaret ediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Bu sıcak günlerde bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanmak da önemlidir.

Hafta sonuna doğru, 27 Haziran Cuma günü hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali artıyor. Bu nedenle, Cuma günü dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Hava durumunu güncel olarak takip etmeniz de faydalı olacaktır.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Cuma günü yağış ihtimali nedeniyle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 yıl sonra: "Bana gözümü verdiler” 20 yıl sonra: "Bana gözümü verdiler”
Yüzde 1 yaşama şansı: 23 dakika nefessiz kalmış! Yüzde 1 yaşama şansı: 23 dakika nefessiz kalmış!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün tutuklanmıştı: Dikkat çeken paylaşım... Boş koltuk detayı ve 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlığı!

Dün tutuklanmıştı: Dikkat çeken paylaşım... Boş koltuk detayı ve 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlığı!

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü

Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü

Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı

Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.