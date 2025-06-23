Eskişehir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Haziran 2025, Eskişehir'de hava durumu oldukça güzel. Gündüz hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Parlak güneş ışığı altında keyifli bir gün geçireceğiz. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 24 Haziran Salı'dan 26 Haziran Perşembe'ye kadar hava durumu benzer şekilde güneşli ve sıcak kalacak. Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye çıkacak. Çarşamba ve Perşembe günleri 33°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 15°C ile 16°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yazın zirve dönemine işaret ediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Bu sıcak günlerde bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanmak da önemlidir.

Hafta sonuna doğru, 27 Haziran Cuma günü hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali artıyor. Bu nedenle, Cuma günü dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Hava durumunu güncel olarak takip etmeniz de faydalı olacaktır.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Cuma günü yağış ihtimali nedeniyle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.