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Eskişehir 23 Mayıs Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 23 Mayıs Cuma hava durumu sabah saatlerinde 23°C, gece ise 11°C olarak tahmin edilmektedir.

Eskişehir 23 Mayıs Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 23°C, gece ise 11°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca yağmurlu bir hava beklenmektedir.

24 Mayıs Cumartesi günü, sabah saatlerinde 23°C, gece ise 10°C sıcaklıklar öngörülmektedir. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmemektedir.

25 Mayıs Pazar günü, sabah saatlerinde 23°C, gece ise 11°C sıcaklıklar tahmin edilmektedir. Bu gün de yağmurlu bir hava beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlı günler yaşanacaktır. Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı ve uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu şekilde olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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