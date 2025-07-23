HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Temmuz 2025 Çarşamba, Eskişehir'de hava sıcaklığı 36°C civarında bekleniyor.

Eskişehir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bugün, 23 Temmuz 2025 Çarşamba, Eskişehir'de hava sıcaklığı 36°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık yüksek seyredecek. 24 Temmuz Perşembe günü 36°C, 25 Temmuz Cuma günü 34°C ve 26 Temmuz Cumartesi günü 35°C olması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleme ile ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlayabilir. Bu durum, dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda kalmak da önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Ayrıca, serin ortamlarda vakit geçirmek ve hafif egzersizler yapmak da faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği önümüzdeki günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekli önlemler almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Destici, "DEM Parti kendini feshetmeli" dedi ortalık karıştıDestici, "DEM Parti kendini feshetmeli" dedi ortalık karıştı
Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kameradaEvladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Yanlışlıkla başından vuruldu! O anlar kamerada

Yanlışlıkla başından vuruldu! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.