Eskişehir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Temmuz 2025 Çarşamba, Eskişehir'de hava sıcaklığı 36°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık yüksek seyredecek. 24 Temmuz Perşembe günü 36°C, 25 Temmuz Cuma günü 34°C ve 26 Temmuz Cumartesi günü 35°C olması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleme ile ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlayabilir. Bu durum, dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda kalmak da önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Ayrıca, serin ortamlarda vakit geçirmek ve hafif egzersizler yapmak da faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği önümüzdeki günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekli önlemler almak önemlidir.