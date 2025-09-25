HABER

Eskişehir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 25 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve 26°C olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü kısmen güneşli, 24°C; 27 Eylül Cumartesi günü de kısmen güneşli, 21°C. 28 Eylül Pazar günü ise bulutlu ve 21°C sıcaklıklar öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak gibi görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklığı artabilir. Bu durum, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Rüzgar hızının düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bulutlu günlerde ani yağışlar olabileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Fakat sabah ve akşam serinlikleri ile olası ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda geçireceğiniz zamanları daha konforlu hale getirecektir.

hava durumu Eskişehir
