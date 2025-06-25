HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu oldukça güneşli ve sıcak.

Eskişehir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu oldukça güneşli ve sıcak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü, 26 Haziran'da sıcaklıklar 33°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Cuma günü, 27 Haziran'da sıcaklıklar 32°C seviyelerinde kalacak ve gece sıcaklıkları 16°C'ye düşecek. Hafta sonu, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde sıcaklıklar 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 14-15°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 30 Haziran'da hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları en yoğun olur. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller. Bu da sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Gerekli durumlarda gölge alanlarda dinlenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Hafta sonu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Pazartesi günü beklenen serin hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmeyi gerektirebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmak önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı!Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı!
Eşini öldürmekle suçlanan şahıs beraat etti! İntihar mı, cinayet mi?Eşini öldürmekle suçlanan şahıs beraat etti! İntihar mı, cinayet mi?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı

İsrail-İran savaşının ardından Trump'tan Gazze açıklaması! 'Yakın zamanda' diyerek duyurdu

İsrail-İran savaşının ardından Trump'tan Gazze açıklaması! 'Yakın zamanda' diyerek duyurdu

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.