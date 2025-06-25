Eskişehir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu oldukça güneşli ve sıcak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü, 26 Haziran'da sıcaklıklar 33°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Cuma günü, 27 Haziran'da sıcaklıklar 32°C seviyelerinde kalacak ve gece sıcaklıkları 16°C'ye düşecek. Hafta sonu, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde sıcaklıklar 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 14-15°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 30 Haziran'da hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları en yoğun olur. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller. Bu da sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Gerekli durumlarda gölge alanlarda dinlenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Hafta sonu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Pazartesi günü beklenen serin hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmeyi gerektirebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmak önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.