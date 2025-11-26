Eskişehir 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 4°C civarında. Öğle saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Nem oranı %95 seviyelerinde. Rüzgarın hızı ise 3.6 km/saat olarak bekleniyor.

Perşembe, 27 Kasım 2025'te hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 5°C ile 13°C arasında değişecek. Cuma günü, 28 Kasım 2025, hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında seyredecek. Cumartesi, 29 Kasım 2025'te yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 10°C arasında olacak.

Pazar, 30 Kasım 2025'te hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında değişecek. Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artacağı tahmin ediliyor. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Cumartesi günü sağanak yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir.

Pazar günü hava daha da soğuyacak. Kalın giysiler ve sıcak tutan aksesuarlar kullanılması önerilmektedir.