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Eskişehir 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Eskişehir 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günlerinde bulutlu hava olacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Nisan ayı boyunca Eskişehir'de ortalama gündüz sıcaklıkları 15-20°C arasında değişiyor. Yağışlı gün sayısı ise yaklaşık 7 civarında. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken.

Bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekseniz, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız. Özellikle 27 Nisan Pazar günü hafif yağmur beklendiğinden, şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanızda yarar var. Ayrıca, bulutlu günlerde güneş ışınlarının zayıf olabileceğini unutmamak önemlidir. Gerektiğinde güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağını belirtmek gerekir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurun. Hava şartlarına uygun hazırlık yaparak, dışarıda geçireceğiniz zamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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