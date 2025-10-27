Eskişehir 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %49. Rüzgar hızı ise 1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:18, gün batımı 17:59 olarak hesaplandı.

Yarın, 28 Ekim Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Çarşamba günü, 29 Ekim'de hava güneşli. Sıcaklık ise 16°C civarında olacak. Perşembe günü, 30 Ekim'de bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 17°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Salı günü yağış ihtimali bulunduğundan, dışarı çıkarken şemsiye almanızda yarar var. Gündüz ve akşam arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde hem sıcak hem de serin saatlere uygun kıyafet seçimi yapabilirsiniz. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Hazırlıklı olmak önemlidir.