Eskişehir 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

28 Eylül 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

29 Eylül Pazartesi günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 10°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

30 Eylül Salı günü, yer yer bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 7°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

1 Ekim Çarşamba günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında olacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

2 Ekim Perşembe günü, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 11°C arasında değişecek. Bu gün de açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

3 Ekim Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 9°C arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

4 Ekim Cumartesi günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 9°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle uygun görünüyor. Ancak, 29 Eylül Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

