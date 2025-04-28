Eskişehir 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? Açık mı, kapalı mı?

Eskişehir'de, 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak. Sıcaklıklar 17°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklıklarının 18°C, gece sıcaklıklarının ise 5°C olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanabilir. 29 Nisan Salı günü bulutlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C olarak tahmin ediliyor. 30 Nisan Çarşamba günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yine 18°C'lik gündüz sıcaklıkları öngörülüyor. 1 ve 2 Mayıs Perşembe ve Cuma günlerinde hafif yağmurlu hava koşulları yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek, konforu artırır. Gerekirse üst değiştirmek de iyi bir seçenektir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek, özellikle yağmurlu günlerde ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmak olası sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur.