Eskişehir 29 Ağustos Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Eskişehir'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 16°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının belirgin olacağı anlamına geliyor. Rüzgar batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %58 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günleri hava sıcaklığı 33°C ile 34°C arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık yine 16°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu durum, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının devam edeceğini gösteriyor. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı %61 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Pazartesi, 1 Eylül 2025 tarihinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 15°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %54 seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farklarının belirgin olacağı ve yüksek gündüz sıcaklıklarının bunaltıcı olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu saatlerde güneşten korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olur. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı ve uygun kıyafetler seçilmelidir.

