Eskişehir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Eskişehir'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında. Gece ise bu sıcaklık 1°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %54 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 10.6 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı ise 17:57 olarak belirlenmiştir.

30 Ekim Perşembe günü hava daha serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C. Gece sıcaklığı ise 2°C civarında bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Ancak bulutlu ve güneşli bir gün olacak. 1 Kasım Cumartesi günü de hava 18°C civarında devam edecek. Bol güneş ışığı altında açık bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki değişiklikler dikkate alınmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde güneşli ve ılık hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Rüzgar hızı 10.6 km/h. Hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler önerilir. Nem oranı %54. Hava kalitesi genellikle iyi, bu durum açık hava aktiviteleri için elverişli bir ortam sunuyor.

Eskişehir'de hava koşulları önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Gündüzler ılık ve güneşli, sabah ve akşamlar serin olacaktır. Kıyafet tercihlerinde günün farklı saatlerine uygun seçimler yapılmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenleyerek, konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.