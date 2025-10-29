HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklıkları 14°C ile 18°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 1°C ile 2°C seviyelerine düşecek. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Rüzgâr 10.6 km/h hıza ulaşabilirken, nem oranı %54 seviyesinde kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı önlemler almak önem taşıyor. Kıyafet seçimleri, gün içindeki sıcaklık değişikliklerine göre yapılmalıdır. İşte detaylar...

Eskişehir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Eskişehir'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında. Gece ise bu sıcaklık 1°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %54 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 10.6 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı ise 17:57 olarak belirlenmiştir.

30 Ekim Perşembe günü hava daha serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C. Gece sıcaklığı ise 2°C civarında bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Ancak bulutlu ve güneşli bir gün olacak. 1 Kasım Cumartesi günü de hava 18°C civarında devam edecek. Bol güneş ışığı altında açık bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki değişiklikler dikkate alınmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde güneşli ve ılık hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Rüzgar hızı 10.6 km/h. Hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler önerilir. Nem oranı %54. Hava kalitesi genellikle iyi, bu durum açık hava aktiviteleri için elverişli bir ortam sunuyor.

Eskişehir'de hava koşulları önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Gündüzler ılık ve güneşli, sabah ve akşamlar serin olacaktır. Kıyafet tercihlerinde günün farklı saatlerine uygun seçimler yapılmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenleyerek, konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fırtına ve hortum faciası!Ankara'da fırtına ve hortum faciası!
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.