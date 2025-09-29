HABER

Eskişehir 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 29 Eylül Pazartesi hava durumu bulutlu olacak. İşte detaylar...

29 Eylül 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava genellikle bulutlu. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14°C civarında olacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklığın 8°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

30 Eylül 2025 Salı günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklarının 18°C, gece ise 6°C civarında olması tahmin ediliyor. 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında seyredecek.

2 Ekim 2025 Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 20°C, gece sıcaklıklarının ise 11°C olması öngörülüyor. 3 Ekim 2025 Cuma günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 14°C civarında gerçekleşecek.

Hafta sonu, 4 ve 5 Ekim 2025 tarihlerinde hava daha serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı belirtildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır.

Gündüzleri daha sıcak hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılması faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir ceket de yararlı olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.

