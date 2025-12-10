HABER

Kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde bıçakladı!

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki eşi Ayşenur B.'yi, 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı.

KAPIYI AÇMAYINCA BALKONDAN GİRDİ

Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

