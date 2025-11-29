Eskişehir 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Kasım 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde hava serinleşecek. Sıcaklık 3°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı ise %86 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6.5 km/saat tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 2°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü de benzer bir hava durumu hakim olacak. Sıcaklık 9°C ile -1°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 9°C ile -1°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 10°C ile 0°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile -2°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü yüksek bulutlar arasından görünen güneş bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Yağışlar artacak. Vatandaşların bazı önlemler alması önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmeli. Kat kat giyinerek vücut ısısının korunması sağlanmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen dış giyim giymek de önemlidir. Ayrıca, hava koşullarına uygun planlamalar yapılmalı. Özellikle yağmurlu günlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının durumunu kontrol etmelidir. Lastik ve silecek kontrolleri yapılmalıdır. Yağışlı havalarda daha dikkatli ve yavaş sürmek gerekir. Bu şekilde, olumsuz hava koşullarının etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.