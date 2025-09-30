Eskişehir 30 Eylül Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gece ise sıcaklığın 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %54, akşam %62 ve gece %85 seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmiyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 19°C olacak. 2 Ekim Perşembe günü ise 21°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu süreçte hava genellikle kısmen güneşli olacak. Rüzgar da kuzeybatı yönünden hafif esecek.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalıdır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez bir mont taşımak akıllıca olacaktır. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken, rüzgar değişimlerine dikkat etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da şarttır.