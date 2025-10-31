Eskişehir 31 Ekim Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah serin, öğleye doğru ılık olacak. Sabah sıcaklık 5°C civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 20°C'ye kadar yükselebilir. Rüzgar batıdan hafif esse de, etkisi çok az olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 1 Kasım Cumartesi sabah sıcaklığı 13.3°C. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 23.3°C'ye yükselebilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %72 civarında olacak.

Bu dönemde değişken hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle kat kat giyinmek iyi bir fikir. Hava durumuna göre kıyafet seçimi yapmak oldukça faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemli. Gün içinde daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif esmesine rağmen, ani hava değişimlerine dikkat edilmeli. Gerektiğinde uygun önlemler almak büyük önem taşıyor.