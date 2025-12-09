HABER

Eskişehir'da rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Eskişehir'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden, aralarında doktor ve hastane çalışanın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı, 14'ü hükümlü olan 20 şahıs olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanıp gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA HEKİM VE HASTANE ÇALIŞANLARI DA VAR

Gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4'ü hükümlü, 1 kişi işlemleri ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine operasyonda yakalanan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, 3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 şüphelinin ise emniyet ve savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verildi. Çalışmalarda 1 firari teslim olurken, 1 firarinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

09 Aralık 2025
