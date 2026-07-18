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Eskişehir'de 1'i polis 11 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 1'i polis memuru 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir'de 1'i polis 11 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 1'i çocuk 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırmış, arbedede aralarında polis memuru B.A'nın da bulunduğu 11 kişi darbedilerek yaralanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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