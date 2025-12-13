HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eskişehir'de 2 çocuk apartman önündeki damacanaları çaldı

Eskişehir'de 2 küçük çocuğun bir apartmanın önünden damacana çaldığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Eskişehir'de 2 çocuk apartman önündeki damacanaları çaldı

İlginç hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde saat 11.35 sıralarında Sütlüce Mahallesi Bilgesu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 küçük çocuk, bir apartmanın önündeki su dolu 2 damacanayı henüz bilinmeyen sebeple çaldı. Çocuklar, damacanaları kucaklarına aldıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların ilk olarak gelip çevreyi gözettikleri ve birileri olup olmadığını kontrol ettikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti: "Mehmet Akif Ersoy çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşım"DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti: "Mehmet Akif Ersoy çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşım"
Bursa’da nacakla oynayan çocuğun parmağı kopma noktasına geldiBursa’da nacakla oynayan çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.