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Eskişehir’de 23 Nisan’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı

Eskişehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sonrasında çocuk yoğunluğunun arttığı parkta 2 çocuk, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Eskişehir’de 23 Nisan’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi’nde bulunan Büyük Park’ta öğleden sonra başıboş köpekler A.Ö.T. (10) ve K.Ö. (11) adlı iki erkek çocuğu ısırdı. Vücutlarının farklı bölgelerinden yaralanan çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuduz aşısı olan ve pansuman yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrasında parktaki çocuk yoğunluğunun ise arttığı gözlendi.

K.Ö.’nün teyzesi Nurdan Küflü, benzer durumların sık sık yaşandığını belirterek, tepki gösterdi. Küflü, "Biz normalde de burada yürüyüş yaparken korkuyoruz. Parkın bir kısmına karargâh kurmuşlar, oradan geçene havlıyorlar. Bugün de 23 Nisan, çocuklar parka geldi, biz çocukları parka getirdik. Dolaşmaya gittiler. Çocuk bir geldi, kalçasında kocaman bir ısırık. Bugün ısırılan 3 tane çocuk varmış. Biz gittiğimizde bir ambulansın içerisinde bir çocuk. Bizimkisi için ise başka bir ambulans geldi. Bu kadar canın yanması, tamam hayvan hakları var da, bu çocukların hakları ne olacak şimdi?" dedi.
Nurdan Küflü, "Bu kadar insan var. Bugün 3'üncü vaka düşünün ve hiçbir önlem yok. Şu anda da bir bilmeyen çocuk gitse belki onu da ısıracak. Yeğenim, oğlumla beraber o taraftan yürümeye başlamışlardı. Ben ablama 'Aman o tarafa gitmeseler' dedim. Demeye kalmadı, onlar koşturarak gelmeye başladı. Isırık baya bir derin. Kalçasında baya bir ısırık izi var. Şu tarafa çocuklar geçse emim onu da ısıracaktır, kaçılmaz. Biz zaten burada yürüyüş yapamıyoruz. Bilmeyen insanlar buraya yürüyüş yapmaya geldiğinde bu tarafa yürüyorlar. Sonra koşturarak geri kaçıyorlar. Biz diyoruz ki 'O tarafa gitmeyin. O tarafta köpekler var.' Saldırıyorlar diye uyarıyoruz. Biz şu tarafta yürüyüş yapıyoruz, diğer tarafa hiçbir şekilde geçiş yapamıyoruz" dedi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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