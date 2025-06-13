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Eskişehir'de akılalmaz olay! Market sırasında yumruklar havada uçuştu: O anlar saniye saniye kaydedildi

Eskişehir'deki bir markette 2 kadının kasa sırası tartışmasıyla başlayan kavgada, kadınlardan birinin eşi olan S.T., 2 kadın ve bir erkek müşteriyi darbetti. Kadınların saçını çekerek yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de akılalmaz olay! Market sırasında yumruklar havada uçuştu: O anlar saniye saniye kaydedildi
Begüm Özkaynak

Olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki meydana geldi. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı. D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darbetti.

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ARAYA GİRMEK İSTEYEN MARKET ÇALIŞANLARINI DA YUMRUKLADI

Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumrukladı. Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalanan S.T., gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir market darp Kadın
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