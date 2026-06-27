HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir'de apartmanda yangın paniği

Eskişehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların tüm daireleri sarması üzerine bina, güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Eskişehir'de apartmanda yangın paniği

Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın havalandırma boşluğuna atılan atıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, havalandırma boşluğu vasıtasıyla kısa sürede tüm dairelere yayıldı.

Evlerinin içine duman dolduğunu fark eden apartman sakinleri panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir dumandan etkilenme veya zehirlenme tehlikesine karşı apartman sakinleri hızla dışarı çıkarılarak bina tamamen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kaynağı tamamen söndürülürken, binada duman tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Freni patlayan araç bahçeye uçtuFreni patlayan araç bahçeye uçtu
Kosova'da genel seçim! Başbakan Kurti'nin partisi yüzde 47,13 oyla birinci olduKosova'da genel seçim! Başbakan Kurti'nin partisi yüzde 47,13 oyla birinci oldu

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.