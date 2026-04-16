Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Eskişehir'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Olay, 71 Evler Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 katlı binanın inşaatında çalışan sıva ustası Mahmut Bozan (48), henüz bilinmeyen sebeple asansör boşluğundan aşağıya düştü.

Eskişehir de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti 1

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Eskişehir de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti 2

16 Nisan 2026
16 Nisan 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
iş kazası Eskişehir İnşaat
