Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Olay, 71 Evler Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 katlı binanın inşaatında çalışan sıva ustası Mahmut Bozan (48), henüz bilinmeyen sebeple asansör boşluğundan aşağıya düştü.

İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır