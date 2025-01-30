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  4. Eskişehir'de biber gazı yasağı kararı bir gün sonra geri çekildi

Eskişehir'de biber gazı yasağı kararı bir gün sonra geri çekildi

30.01.2025 19:37
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Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması önceki gün alınan kararla yasaklanmıştı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, kararın iptal edildiğini duyurdu.

Eskişehir'de biber gazı yasağı kararı bir gün sonra geri çekildi

Eskişehir'de önceki gün eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilere getirilen biber gazı bulundurma yasağı geri çekildi.

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İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce önceki gün eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması yasaklanmıştı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu karar geri çekildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gaz spreylerinin (biber gazı) bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir” denildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir biber gazı
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