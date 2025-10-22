HABER

Eskişehir'de hava durumu alarmı: Hafta sonu yağış bekleniyor!

Eskişehir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yağışlı hava hayatı olumsuz etkileyebilir. Detaylar haberimizde...

Cansu Akalp

Meteoroloji'den Uyarı: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyredecek, Şemsiyelerinizi Hazır Edin!

Eskişehir'de yaşayanlar için hafta sonu planları suya düşebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, Eskişehir ve çevre illerinde hafta sonu sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri etkili olması beklenen yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15-18 derece civarında seyrederken, gece sıcaklıkları ise 8-10 dereceye kadar düşebilir. Meteoroloji yetkilileri, ani sıcaklık değişimlerine karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.

Yağışın etkili olacağı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, sel ve su baskınları riskinin de bulunduğu belirtildi. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları, gerekli önlemleri almaları ve Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmeleri önemle vurgulanıyor. Özellikle hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan Eskişehirlilerin, yağmurluklarını ve şemsiyelerini yanlarına almaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca, araç sürücülerinin de görüş mesafesinin düşebileceği yağışlı havalarda daha dikkatli seyretmeleri gerekiyor.

Meteoroloji, yağışın ne kadar süreceği ve hangi bölgelerde daha etkili olacağına dair güncellemeleri takip ederek, vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde hava durumunu yakından takip etmek, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Eskişehir'de hafta sonu beklenen yağışlı hava, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak, gerekli önlemleri alarak ve hava durumunu takip ederek, olası olumsuzlukların önüne geçilebilir. Güvenli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!

