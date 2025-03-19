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Eskişehir’de ilginç yasak! Tarihi çarşıdaki at heykellerine binmek yasaklandı, o uyarı asıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 12:17
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Eskişehir'de Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda bulunan at heykellerinin üzerine asılmış "Ata binmek yasaktır" şeklindeki ilginç uyarı yazısı vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Eskişehir’de ilginç yasak! Tarihi çarşıdaki at heykellerine binmek yasaklandı, o uyarı asıldı

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Tarihi Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Eskişehir'in en önemli turistik merkezlerinden biri olarak yerli ve yabancı turistleri karşılamaya devam ediyor. Çarşıda bulunan at heykelleri ise, gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Pek çok fotoğrafın arka planında yer alan at heykelleri ve at arabasının üzerindeki yazı ise görenlere kısa süreli bir şok yaşatıyor.

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"ATA BİNMEK YASAKTIR"

Heykellerin arasına asılmış olan "Ata binmek yasaktır" uyarısına bazı vatandaşlar tarafından anlam verilemezken, bazı ziyaretçileri ise gülümsetiyor. Ortaya çıkan bu ilginç durum, fotoğraf karelerinde esprili bir detay olarak yer almaya devam ediyor.
Başka bir şehirden turistik amaçla Tarihi Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nı ziyarete gelen Recep Sarıaslan, karşılaştığı bu ilginç görüntüyle ilgili düşüncelerini dile getirirken heykellerin, oğlunun ilgisini çektiğini ancak bindiremediklerini ifade etti.

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"YASAĞI KALDIRIRLARSA ÇOCUKLAR DAHA MUTLU OLUR"

Sarıaslan, çözüm için ise belediyeye ise şu sözlerle çağrıda bulundu:
"Eskişehir'e turist olarak geldik, Odunpazarı'nı da merak ediyorduk. Oğlum buraya gelip atları görünce çok ilgisini çekti, binmek de istiyor aslında ama bindiremiyoruz. Bindirebilsek daha mutlu olurdu. Ama yazıyı görünce biz de yasaktır diye korktuk, bindirmedik. Ben de dedim ki, 'bari önüne geç de öyle fotoğraf çekilelim.' Buradan çarşı yetkililerine de seslenmek istiyorum, hiç olmazsa çocuklara izin versinler. Çünkü bu şekilde yasak olunca parka gidip de oyun oynayamamaya benziyor. Belli ki çocukların ilgisini çeken bir şey bu heykeller, yasağı kaldırırlarsa çocuklar da daha mutlu olurlar."

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Odunpazarı At
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