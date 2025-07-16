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Eskişehir'de Irak uyruklu şahıs apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Eskişehir’de, Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam (41), oturduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Eskişehir'de Irak uyruklu şahıs apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Olay, Güllük Mahallesi Kırımlılar Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam, komşuları tarafından apartman merdivenlerde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bassam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehir de Irak uyruklu şahıs apartman merdivenlerinde ölü bulundu 1

CESEDİ OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Savcılık ve polis ekipleri tarafından ölümü şüpheli görülen Bassam’ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bassam’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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