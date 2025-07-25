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Eskişehir'de kahreden an.... Sürücü fark edince büyük şok yaşadı: Cipin çarptığı çocuk öldü, kaza an be an kameraya yansıdı

Eskişehir’de kaldırımda yürürken bir anda yola çıkan Suriye uyruklu Ömer Alkhalil (4), cipin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de kahreden an.... Sürücü fark edince büyük şok yaşadı: Cipin çarptığı çocuk öldü, kaza an be an kameraya yansıdı

Kaza, dün saat 18.42’de Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Emirganlılar Sokak’taki kaldırımda tek başına yürüyen Ömer Alkhalil, park halindeki iki aracın arasından yola çıktı. Bu sırada sokaktan geçen Sıbkat C. (25) yönetimindeki 26 AIJ 734 plakalı cip, küçük çocuğa çarpıp, üzerinden geçti.

Eskişehir de kahreden an.... Sürücü fark edince büyük şok yaşadı: Cipin çarptığı çocuk öldü, kaza an be an kameraya yansıdı 1

KÜÇÜK ÇOCUĞU YERDE GÖRDÜĞÜNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Yaklaşık 1 metre gittikten sonra çevredekilerin uyarısıyla duran sürücü Sıbkat C., küçük çocuğu yerde gördüğünde büyük şok yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Alkhalil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Sıbkat C. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Eskişehir de kahreden an.... Sürücü fark edince büyük şok yaşadı: Cipin çarptığı çocuk öldü, kaza an be an kameraya yansıdı 2

KAZA ANI KAMERADA

4 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğun park halindeki iki aracın arasından yola çıktığı, cipin çocuğun üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Eskişehir de kahreden an.... Sürücü fark edince büyük şok yaşadı: Cipin çarptığı çocuk öldü, kaza an be an kameraya yansıdı 3

(DHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza trafik kazaları
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