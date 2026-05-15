HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de kahreden olay! Genç kadını hayattan kopardı

Eskişehir’de bir ara sokakta ters yönde seyreden araç, 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş’u ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eskişehir'de kahreden olay! Genç kadını hayattan kopardı

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Şirinyer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A. (48) idaresindeki otomobil Şirin Sokak üzerinde ters istikamette hızlıca ilerleyerek caddeyi aştı. Caddenin karşısındaki Şirinyer Sokak’a hızla giren araç, önce banketleri ve trafik levhasını çiğnedikten sonra köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş’u (35) altına aldı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Gökçe Kurtulmuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayda yaralanan sürücü Emine A. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Eskişehir Yunus Emre devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ARABA ÇOK SÜRATLİYDİ, RESMEN CADDEDEN UÇTU"

Kazaya şahit olan esnaf Hasan Bahçecik, "Önce bir ses duydum, ondan sonra arabanın gaza basarsın ya öyle sesler. Önce çöp tenekesini salladı, uçarak karşıya fırlattı. Kırmızı kazaklı bir kadın da orada köşede dururken araba sokağa girdi. Sokağa girer girmez arabayla elektrik direğinin camları arasına sıkıştı. Koştum baktım hemen kurtarabilir miyiz diye, söyleyecek halim yok ama bağırsaklarını görünce içim boşaldı, bir daha yanaşamadım. Araba çok süratliydi, resmen caddeden uçtu. O arada bir boşluk vardı, araba gelmiyordu. Sürücü de galiba yaralanmış, benim gördüğüm sürücü biraz durgundu, sadece bakıyordu. Ben öbür kadına baktım çünkü arabanın onu altına aldığını gördüm" dedi.

Eskişehir de kahreden olay! Genç kadını hayattan kopardı 1

Eskişehir de kahreden olay! Genç kadını hayattan kopardı 2

Eskişehir de kahreden olay! Genç kadını hayattan kopardı 3

Eskişehir de kahreden olay! Genç kadını hayattan kopardı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı! Tepebaşı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı arttı!
Hakkari'de fırtına! Çatılar uçtuHakkari'de fırtına! Çatılar uçtu

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.