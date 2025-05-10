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Eskişehir'de yağış ve fırtına bekleniyor

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir'de yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu sabah saatlerinde Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacağı ve aralıklarla etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise, batı ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam saatlerine kadar aynı yönlerden saatte zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yayımlanan hava tahmin raporunda, yerel gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, su baskını, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği aktarıldı. Kuvvetli rüzgarla ilgili yapılan uyarıda ise, Eskişehir ve Kütahya illeri genelinde bu akşam saatlerine kadar batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yağış anında yerel olarak saatte 60 ile 85 kilometre hızla kısa süreli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçesi'nde hissedilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Eskişehir
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