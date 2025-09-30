Eskişehir'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü şok yaşadı

Eskişehir’de cadde üzerinde bir otomobil, yayaya çarptı. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor. Olay Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobil, cadde üzerindeki yayaya çarptı. Yaya hafif yaralandı. Sürücü, yaralıyı yerde görünce şoke oldu. Kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yaya, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

