HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'deki define faciasında AFAD'ın zorlu operasyonu kamerada

Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla kazılan tünelde meydana gelen göçükte toprak altında kalan vatandaşı çıkarmak için zamanla yarışan AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerinin, zorlu şartlara rağmen tünel içerisinde gerçekleştirdiği operasyon anları kameralara yansıdı.

Eskişehir'deki define faciasında AFAD'ın zorlu operasyonu kamerada

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldiği ihbarı üzerine AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden uzman ekipler; polis, itfaiye ve sağlık birimleriyle koordineli bir şekilde tünelde geniş çaplı bir kurtarma faaliyeti başlattı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünelde, beline bağlanan iple girdikten sonra mahsur kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir'e ulaşmak için harekete geçen AFAD personelinin yerin metrelerce altındaki mücadelesi kameralar tarafından kaydedildi.

Eskişehir deki define faciasında AFAD ın zorlu operasyonu kamerada 1

ZORLU ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ

Görüntülerde, AFAD ekiplerinin adeta iğneyle kuyu kazarak ilerlediği dar ve riskli tünel yapısı gözler önüne serildi. En üst düzeydeki çökme tehlikesine ve hareket eden toprak kütlesine rağmen çalışmalarını titizlikle yürüten AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü personeli, tünel içerisindeki operasyonu kararlılıkla sürdürdü. Ekiplerin dar alanda zaman karşı verdiği zorlu mücadele anları kameralara yansıdı.

Eskişehir deki define faciasında AFAD ın zorlu operasyonu kamerada 2

12 METRE DERİNLİKTE 18 SAATLİK KESİNTİSİZ MESAİ

Kısıtlı çalışma alanı nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerini güçlükle yürüten ekipler, tünel içerisindeki çalışmalarını 18 saat boyunca aralıksız sürdürdü. AFAD personelinin kameraya yansıyan koordineli çalışması sonucunda, 12 metre derinlikten iki çocuk babası vatandaşın cenazesi çıkarıldı.
Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir deki define faciasında AFAD ın zorlu operasyonu kamerada 3

Eskişehir deki define faciasında AFAD ın zorlu operasyonu kamerada 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor"Trump: "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor"
Alaplı Akçakoca yolunda kaza; 5 yaralıAlaplı Akçakoca yolunda kaza; 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
define Eskişehir afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Halef'i bıraktı kararını verdi! Yeni partneri bakın kim oldu

Halef'i bıraktı kararını verdi! Yeni partneri bakın kim oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.